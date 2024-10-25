Белый дом прокомментировал данные о разговорах Маска с Путиным

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не имеет информации о том, что американский предприниматель Илон Маск контактировал с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает CNN.

«Я видел публикацию The Wall Street Journal. Я не могу подтвердить достоверность этих данных», — сказал чиновник.

Также он рекомендовал журналисту обратиться с этим вопросом непосредственно к Маску.

The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Илон Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Сообщается, что в конце 2023 года Путин даже просил Маска не активировать Starlink над Тайванем — чтобы угодить главе КНР Си Цзиньпину. В Кремле опровергли эту информацию, назвав ее «вбросом» на фоне предвыборной гонки в США. По словам Дмитрия Пескова, Путин говорил с миллиардером лишь однажды — в 2021 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск ответил на обвинения в «пророссийской позиции».