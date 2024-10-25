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Маск ответил на обвинения пользователя в пророссийской позиции

Маск заявил, что ВСУ используют главным образом Starlink для связи на передовой

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Вооруженные силы Украины в основном используют спутниковую систему Starlink, принадлежащую SpaceX, так как все остальные системы были уничтожены Россией. Об этом американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX Илон Маск написал в соцсети X.

«SpaceX — основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальные были уничтожены или заблокированы русскими», — сообщил Маск, комментируя пост пользователя соцсети, который заявил, что бизнесмен действует от имени РФ.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Маска. Она призвана обеспечить граждан высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным

В сентябре Илон Маск выразил обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине. По словам предпринимателя, у него «плохое предчувствие» после того, как российский лидер заявил, что удары по стране дальнобойным оружием могут означать прямое участие НАТО «в войне против России».

Ранее Илон Маск заявил об обострении украинского конфликта из-за Южной Кореи.

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