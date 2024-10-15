Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Ее слова приводит Financial Times.

Она подчеркнула, что западные государства «устают от своей поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму разрешения конфликта». Глава МИД Финляндии отметила, что «такого становится все больше»,

Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины.

«Довольно многие хотели бы думать, особенно с учетом ожидания войны на Ближнем Востоке, что было бы здорово, если бы мы нашли ответ на эту войну [конфликт Москвы и Киева]», — заявила Валтонен.

15 октября телеканал Fox News выступил с оценкой, что Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы». В материале отмечается, что у Москвы есть все необходимые ресурсы, чтобы «перетерпеть врага».

Ранее в Германии признали, что находятся в прямом конфликте с Россией.