Глава МИД Финляндии дала совет Германии по отношениям с Путиным

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Германию отказаться от своих «иллюзий» в отношении России. Ее слова после встречи глав МИД Северной Европы с представителями Германии передает Tagesspiegel.

По ее словам, все в Европе хотят мира, «но мир не означает капитуляции».

«Если кто-то считает, что Путин отступит, если мы сложим оружие – они ошибаются. Мы должны защищаться вместе. И мы, конечно, надеемся, что Германия будет играть здесь очень важную роль», – подчеркнула Валтонен.

В этот же день премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал усилить дипломатические попытки для урегулирования конфликта на Украине, поскольку поставки оружия Киеву не смогли изменить ситуацию. Он также поддержал идею по созданию контактной группы из Германии, Франции, Британии и Польши для обсуждения европейского порядка по окончании конфликта Москвы и Киева.

Ранее Зеленский заявил, что Германия боится позиции России по членству Украины в НАТО.