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Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь»

Трамп заявил, что предотвратил бы СВО фразой «Владимир, ты этого не сделаешь»

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана в очередной раз заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства.

На уточняющий вопрос ведущего о том, как бы он предотвратил конфликт, Трамп ответил, что потребовал бы у президента РФ Владимира Путина не начинать военные действия.

«Я бы просто сказал: »Владимир, ты этого не сделаешь. Ты не сделаешь этого». Я постоянно ему это говорил», — рассказал Трамп.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее в Совфеде раскрыли, что может приблизить окончание СВО.

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