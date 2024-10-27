Советник Аббаса заявил, что Израиль не дает лидеру Палестины посетить Газу

Президент Палестины Махмуд Аббас хочет посетить сектор Газа, но ему препятствуют продолжающиеся там боевые действия и Израиль. Об этом РИА Новости сообщил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш.

«Президент полон решимости сделать это, несмотря на сопутствующие риски, но осуществлению этого шага мешает Израиль, который ведет варварскую войну на каждом дюйме территории сектора Газа», — сказал он.

Советник Аббаса считает, что Россия может сыграть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке, в достижении регионального и глобального мира. По его словам, Российская Федерация — крупная страна, которая имеет «большой вес в мире», что позволяет ей «играть влиятельную роль» в международных вопросах. Аль-Хабаш отметил, что у России также есть «свои интересы и выдающиеся отношения» в арабском и исламском регионе.

До этого президент России Путин заявил, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны.

Ранее в Израиле допустили «резкое завершение» операции в Ливане.