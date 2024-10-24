Путин увидел риск «цепной реакции» на Ближнем Востоке

Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона, резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что все происходящее в регионе напоминает «цепную реакцию». В конечном итоге, указал Путин, происходящее ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны.

Также в ходе заседания президент РФ отметил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке унесло жизни более 40 тысяч человек. Эти цифры актуальны для одного сектора Газа. Путин подчеркнул, что большинство из них являлись мирными жителями.

Накануне глава государства на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух государств.

Ранее Путин выступил за создание полноценного государства Палестина.