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В Израиле допустили «резкое завершение» операции в Ливане

Глава генштаба ЦАХАЛ заявил о возможности быстро завершить операцию в Ливане

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Hussein Malla/AP

Израильская армия может «резко завершить» бои на границе с Ливаном. Об этом заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви, слова которого передает армейская пресс-служба.

«На севере есть возможность достичь резкого завершения. Мы существенно разрушили цепочку высшего командования «Хезболлы», — сказал он.

В ночь на 25 октября сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали южные окраины Бейрута, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла».

24 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках саммита объединения в Казани заявил, что Совет Безопасности ООН и другие международные организации неспособны урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и положить конец противостоянию Израиля с шиитской организацией «Хезболла» в Ливане.

Ранее Владимир Путин увидел риск «цепной реакции» на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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