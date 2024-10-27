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Трамп заручился поддержкой мусульман в Детройте

Reuters: Трамп перед выборами получил поддержку мусульман в Детройте

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил поддержку от представителя Исламского центра в Детройте (штат Мичиган). Об этом сообщает Reuters.

«Мы просим мусульман поддержать президента Трампа, потому что он обещает мир», — выступил имам Белал Альзухайри, который присоединился к Трампу на сцене.

В интервью Al Arabiya Трамп заявил, что смог бы не допустить начала конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. По его мнению, сейчас есть возможность для урегулирования ситуации после нападений израильской стороны на лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы».

Мичиган, Висконсин и Пенсильвания — колеблющиеся штаты. Они важны для кандидатов в президенты США, поскольку могут принести лидеру необходимые для победы голоса.
Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Избиратели выберут 47-го президента.

Действующий президент США Джо Байден выбыл из выборной гонки. Кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Республиканцев представляет 45-й президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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