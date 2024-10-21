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Трамп рассказал, что было бы с Ближним Востоком при его президентстве

Трамп: войны в секторе Газа не было бы во время моего президентства

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Alex Brandon/AP

Бывший президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп уверен, что смог бы не допустить начала конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. В интервью Al Arabiya он отметил, что если бы занимал кресло руководителя Белого дома, то этой войны бы не было.

«Эта война никогда бы не началась. Не было бы <...> всех этих разрушенных городов и районов. Не было бы 7 октября [2023 года — день нападения ХАМАС на Израиль, который запустил военную операцию еврейского государства в Газе], это было бы самое важное. Не было бы этого и всех разрушений, ненависти и всего остального, что последовало за 7 октября», — указал Трамп.

Он добавил, что в настоящее время есть возможность для урегулирования ситуации после нападений израильской стороны на лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Трамп подчеркнул, что помимо обострения на Ближнем Востоке, мог бы как президент США избежать провала с Афганистаном, который перешел под контроль «Талибана» (организация запрещена в России) во время вывода западных сил.

«Этот момент в истории был действительно одним из самых постыдных, которые у нас когда-либо были», — заметил экс-президент США, подчеркнув, что смог бы помешать и началу конфликта на Украине.

Ранее Израиль нанес массированные удары по Газе.

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