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Постпредство Ирана в ООН прокомментировало новую атаку Израиля

Постпредство Ирана в ООН: Тегеран оставляет за собой право на ответ на атаку

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Mohamed Azakir/Reuters

Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля 26 октября. С таким заявлением выступило постоянное представительство Ирана в ООН, передает РИА Новости.

Пдчеркивается, что ответ Ирана будет «законным и легитимным» в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и международному праву.

Также иранское постпредство попросило Швейцарию об экстренном заседании Совбеза после ударов Израиля.

До этого президент Ирана Махмуд Пезешкиан пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ на атаку.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

Тегеран утверждает, что, несмотря на то, что израильская сторона использовала «несколько» истребителей и дронов, силы противовоздушной обороны Ирана «действовали очень хорошо»: почти все они были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия.

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением в случае ликвидации Насраллы.

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