В Иране заявили об уничтожении истребителей и беспилотников Израиля

Иран сбил ряд истребителей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля, отражая нападение еврейского государства на исламскую республику. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд, сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что израильская сторона использовала «несколько» истребителей и дронов, силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана «действовали очень хорошо».

«Почти все беспилотники и истребители режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», — сказал депутат.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Ранее была названа роль США в подготовке атаки Израиля на Иран.