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Иран попросил об экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом Израиля

Иран попросил Швейцарию об экстренном заседании Совбеза после ударов Израиля

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Ben Curtis/AP

Постоянное представительство Ирана при ООН попросило Швейцарию как действующего председателя Совбеза созвать экстренное заседание в связи с ударом Израиля, передает ТАСС.

В обращении отмечается, что этот шаг необходим, чтобы рассмотреть грубое нарушение международного права и незаконные действия Израиля, а также привлечь к ответственности его «преступный режим».

«В свете последствий продолжающейся и систематической агрессии израильского режима Исламская Республика Иран настоятельно призывает генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Совет Безопасности занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить израильский режим за совершение этих актов агрессии», — говорится в заявлении.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле оценили, как быстро Иран восстановит ракетный потенциал после атаки.

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