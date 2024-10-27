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Президент Ирана пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ

Президент Ирана Пезешкиан пообещал продуманный ответ врагам Тегерана

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Iranian State Tv/Global Look Press

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X пообещал врагам Тегерана продуманный ответ.

Политик выразил соболезнования пожертвовавшим своими жизнями солдатам армии Ирана и их близким.

«Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ [Ирана] на любую глупость будет взвешенным и продуманным», — написал Пезешкиан.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке. При этом Тегеран утверждает, что, несмотря на то, что израильская сторона использовала «несколько» истребителей и дронов, силы противовоздушной обороны Ирана «действовали очень хорошо»: почти все они были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия.

Ранее в Израиле оценили, как быстро Иран восстановит ракетный потенциал после атаки.

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