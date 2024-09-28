В Иране пригрозили Израилю уничтожением

Ликвидация лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС со ссылкой на правительственную службу.

«Несправедливо пролитая кровь уничтожит сионистский режим (имеется в виду Израиль. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ о ликвидации Насраллы поступил из США. Он подчеркнул, что Вашингтон не сможет избежать ответственности за это.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута. Помимо генсека движения, был ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля.

Ранее генштаб Израиля предупредил о дальнейших операциях против «Хезболлы».