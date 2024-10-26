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«Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах в Грузии

ЦИК Грузии: партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов избирателей

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Reuters

По результатам подсчета голосов на 97% избирательных участках правящая партия Грузии «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах, набрав 52,99%. Об этом со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили сообщает ТАСС.

Вслед за ней с большим отрывом идут партии «Коалиция за перемены» (11,2%), «Единство — Национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и «Гахария за Грузию» (8,22%). Таким образом, оппозиция в сумме набирает 38,27% голосов. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер и не проходят в парламент.

Все это относительно согласуется с данными экзитпола провластного канала «Имеди», согласно которому «Грузинская мечта» получает 56,1% голосов.

Экзитпол оппозиционного телеканала «Формула» также показывает победу «Грузинской мечты», но с более скромными данными — 40,9% голосов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись 19 партий. Главными претендентами на мандаты считались члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал парламентские выборы в Грузии поворотными для ряда стран.

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