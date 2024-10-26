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Новый экзитпол показал, что большинство мест в парламенте получит оппозиция

Edison Research: оппозиция суммарно получает большинство на выборах в Грузии

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Daro Sulakauri/Reuters

Оппозиционные партии Грузии в сумме получают больше мест в парламенте, чем правящая партия «Грузинская мечта», свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, проведенному компанией Edison Research по заказу канала, правящая партия «Грузинская мечта» получила 40,9% голосов, партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиции за перемены» — по 16,7%, партия «Сильная Грузия» — 10,3%, партия «Гахария — за Грузию» — 8,2%.

Таким образом, «Грузинская мечта» получает 67 мандатов, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата, отмечают журналисты.

Однако есть и другие данные. Экзитпол провластной телекомпании «Имеди» показал, что «Грузинская мечта» на выборах в парламент набирает около 56,1% голосов и получает парламентское большинство.

Экзитпол телекомпании «Мтавари» свидетельствует о том, что «Грузинская мечта» набирает 42%, «Коалиция за перемены» — 18%, «Единство — Национальное движение» — 13%, «Сильная Грузия» — 9%, «Гахария — За Грузию» — 8%.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиции за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что к зданию правительства Грузии стянули автобусы с полицией.

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