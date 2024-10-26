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Политолог назвал парламентские выборы в Грузии поворотными для ряда стран

Политолог Малинин: за последний год Грузия сильно сменила внешнеполитический курс

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РИА Новости

В последний год Грузия стала одной из немногих стран мира, которая после многих лет прозападного курса начала менять свой внешнеполитический курс в сторону многовекторности и защиты суверенитета от внешнего вмешательства, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

«Если раньше политические силы в Грузии могли бороться друг с другом за власть, сохраняя антироссийский и прозападный курс, то в последнее время картина поменялась: правящая партия «Грузинская мечта» стремится не отвернуться полностью от Запада, но защитить свой суверенитет от его серьезного влияния», — сказал он.

Малинин привел в пример закон об иноагентах, который очень актуален для Грузии, где находится большое количество западных НПО.

«Эти западные НПО не просто занимаются образовательными или гуманитарными программами, а стремятся напрямую влиять на внутреннюю политику, выводя людей на протесты по тому или иному поводу», — сказал политолог.

Малинин отметил, что Грузия, возможно, поняла, что «ждать вступления в ЕС или НАТО можно долго, получая в ответ только обещания».

«Предстоящие выборы в Грузии имеют крайне высокую значимость: на них определится, пойдет ли страна по сбалансированному пути без зависимости от одного геополитического лагеря, или же вновь решит поверить в заверения о светлом будущем, правда, отдаленном», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что выборы могут стать показательными и для других стран, мечтающих о вступлении в «западный клуб».

«Грузия может стать хорошим примером того, что подобные стремления имеют очень неприятную обратную сторону, а посему стоит вовремя корректировать свой политический курс», — заключил Малинин.

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