Экзитпол провластного канала показал победу правящей партии Грузии на выборах

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» на выборах в парламент набирает около 56,1% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные провластной телекомпании «Имеди».

При этом, по данным оппозиционного телеканала «Формула», правящая партия получает 40,9% голосов, а суммарно оппозиция набирает больше.

До этого сообщалось, что к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси прибыли автобусы полиции.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, ведут борьбу 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.