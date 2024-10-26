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Экзитпол провластного канала показал победу правящей партии Грузии на выборах

Экзитпол «Имеди»: «Грузинская мечта» получает 56,1% голосов на выборах

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Daro Sulakauri/Reuters

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» на выборах в парламент набирает около 56,1% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные провластной телекомпании «Имеди».

При этом, по данным оппозиционного телеканала «Формула», правящая партия получает 40,9% голосов, а суммарно оппозиция набирает больше.

До этого сообщалось, что к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси прибыли автобусы полиции.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, ведут борьбу 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.

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