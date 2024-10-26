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В Совфеде дали совет «патологическим русофобам» после саммита БРИКС в Казани

Джабаров посоветовал Западу изучить видео с саммита БРИКС и найти изоляцию Путина

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что к прошедшему саммиту БРИКС в Казани было приковано внимание всего мира, и посоветовал лидерам стран Запада внимательно изучить видеоматериалы с мероприятия, чтобы рассмотреть так называемую «изоляцию» Владимира Путина. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что к саммиту было приковано внимание всего мира, и несмотря на лицемерие представителей стран НАТО и ЕС, которые пытались «не замечать» мероприятие, у них ничего не получилось.

«Так и хочется посоветовать Байдену, Блинкену, Шольцу, Макрону, Боррелю, Урсуле фон дер Ляйен, Анналене Бербок и прочим патологическим русофобам — наденьте очки, или еще лучше вооружитесь подзорными трубами и внимательно изучите видеоматериалы саммита в Казани, чтобы рассмотреть, как «изоляция» Путина выглядит в реальности», — написал сенатор.

Накануне посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий назвал заявления Запада об изоляции России дезинформированием мировой общественности. По его словам, саммит БРИКС в Казани продемонстрировал «всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи».

До этого глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что у Запада «явно-что-то не заладилось» с изоляцией России, и он идет по пути самоизоляции от глобального большинства.

Ранее французский министр сделал неожиданное заявление о саммите БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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