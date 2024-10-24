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Французский министр сделал неожиданное заявление о саммите БРИКС

Министр Хаддад: саммит БРИКС показал, что у Запада и Европы больше нет монополии

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Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press

Министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что саммит стран БРИКС в Казани и предстоящие президентские выборы в США демонстрируют, что Европа и Запад больше не имеют монополии в мире, где появляется альтернативная модель развития. Его слова приводит телеканал LCI.

«Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире», — сказал Хаддад.

В то же время он заметил, что Европа должна быть в состоянии защищать собственные интересы. Министр также призвал донести до стран глобального Юга необходимость поддерживать нормы международного права.

«Но также мы, европейцы, должны быть способны защищать наше видение мира, наши интересы, безопасность и стратегическую автономию в мире, в котором сегодня появляется альтернативная модель», — считает он.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции восхитились саммитом БРИКС и призвали покинуть ЕС и НАТО.

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Саммит БРИКС в Казани
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