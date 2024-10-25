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Посол РФ в Бразилии назвал дезинформацией заявления Запада об изоляции России

Посол Лабецкий: заявления Запада об изоляции РФ — дезинформация общественности

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявления Запада об изоляции России являются дезинформированием мировой общественности. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

По его словам, саммит БРИКС в Казани продемонстрировал «всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи». Мероприятие посетили лидеры многих государств и представители международных организаций, что свидетельствует о большой значимости БРИКС, отметил он.

Темы глобальной повестки, которые обсуждались на саммите, подтверждают, что важные для всего человечества вопросы невозможно решать без участия РФ и других стран БРИКС, подчеркнул дипломат.

«Очевидно, что Запад, говоря об изоляции России, просто хочет выдавать желаемое за действительное, а на деле занимается дезинформированием мировой общественности», — сказал он.

В четверг член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что саммит БРИКС, завершившийся в Казани и собравший делегации из 36 стран, наглядно подтвердил отсутствие так называемой изоляции России на международной арене.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что у Запада «явно-что-то не заладилось» с изоляцией России, и он идет по пути самоизоляции от глобального большинства.

Ранее Байдену припомнили слова об «изоляции Путина» на фоне саммита БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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