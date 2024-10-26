В ЦИК Белоруссии направили запрос о регистрации Лукашенко кандидатом на выборах президента

Инициативная группа по сбору подписей в поддержку выдвижения президента Белоруссии Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих выборах направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны документы для регистрации. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного органа.

«В ЦИК Белоруссии представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей <...> в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты», — говорится в заявлении.

23 октября новостное агентство «БелТА» сообщило, что члены нижней палаты парламента Белоруссии определились с датой проведения выборов президента. Голосование назначили на 26 января 2025 года.

В тот же день Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Как рассказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, проведение выборов в январе следующего года позволит победившему политику приступить к исполнению обязанностей президента на начальной стадии стратегического планирования. В 2025 году в республике должна завершиться реализация пятилетнего плана ее социально-экономического развития, после чего властям надо будет определить дальнейшие действия и ключевые направления внутренней и внешней политики.

Ранее в Кремле рассказали о планах внимательно следить за выборами в Белоруссии.