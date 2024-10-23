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Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок в 2025 году

Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году

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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в стране в 2025 году. Об этом он сообщил журналисту Ольге Скабеевой, выдержка из беседы с главой государства опубликована в ее Telegram-канале.

«Да, Оля, пойду на выборы президента», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

23 октября новостное агентство «БелТА» сообщило, что президентские выборы в Белоруссии назначили на 26 января следующего года. Дату определили в ходе заседания нижней палаты парламента страны

Сообщалось, что проведение выборов президента Белоруссии в январе 2025 года позволит главе государства приступить к исполнению своих обязанностей на начальной стадии стратегического планирования.

В начале октября в Белоруссии возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме. Отмечается, что все 45 подозреваемых находятся за границей. 22 человека обвиняются в организации заговора с целью захвата власти неконституционным способом.

Ранее Лукашенко призвал СМИ не «валить» за него на предстоящих выборах.

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