В ЦИК Белоруссии объяснили проведение выборов президента в начале 2025 года

Проведение выборов президента Белоруссии в январе 2025 года позволит главе государства приступить к исполнению своих обязанностей на начальной стадии стратегического планирования. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Игорь Карпенко, пишет «БелТА».

Специалист обратил внимание, что в следующем году в Белоруссии должна завершиться реализация пятилетнего плана социально-экономического развития республики. В связи с этим власти планируют проанализировать итоги работы и определить дальнейшие действия по развитию страны, а также ключевые направления внешней и внутренней политики.

Как сказал Карпенко, в данном процессе президенту отведена основная роль. Именно глава государства занимается вопросами, связанными с формированием правительства и обеспечением стабильности в экономической и политической сферах.

«Вступление в должность вновь избранного президента Республики Беларусь в начале 2025 года позволит ему осуществлять свои полномочия на начальной стадии стратегического планирования», — пояснил глава ЦИК.

23 октября новостное агентство «БелТА» сообщило, что президентские выборы в Белоруссии назначили на 26 января следующего года. Дату определили в ходе заседания нижней палаты парламента страны, на котором присутствовал Карпенко.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал СМИ не «валить» за него на предстоящих выборах.