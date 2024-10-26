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ХАМАС прокомментировал удар Израиля по Ирану

ХАМАС назвал атаку Израиля нарушением суверенитета Ирана

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ночная атака Израиля на Иран является нарушением суверенитета Исламской Республики. Об этом сообщило палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале.

«Агрессия [Израиля] в отношении Ирана, направленная против военных объектов в нескольких провинциях, является вопиющим нарушением суверенитета Ирана», — отмечается в сообщении.

Также движение отметило, что действия израильской армии способствуют эскалации напряженности, которая направлена против населения ближневосточного региона.

ХАМАС возложил на Израиль ответственность за последствия «этой агрессии, поддержанной США».

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что целями атаки стали иранские предприятия по изготовлению ракет. Военные решили нанести удары по этим объектам, так как выпускаемые ими снаряды «представляли прямую и непосредственную угрозу» для еврейского государства.

В ночь на 26 октября Израиль нанес многочисленные ракетные удары по Ирану, ответив таким образом на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

По данным газеты The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов. В том числе речь идет о новейших истребителях F-35.

Ранее сообщалось, что Россия заранее предупредила Иран об атаке Израиля.

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