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В Израиле раскрыли цели атаки на Иран

Армия Израиля наносила удары по предприятиям по производству ракет в Иране

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным военных, изготавливаемые на этих предприятиях снаряды «представляли прямую и непосредственную угрозу» гражданам Израиля.

«Одновременно Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам, которые были предназначены для ограничения воздушной свободы действий Израиля в Иране», — говорится в сообщении.

До этого представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что атака на Иран закончена, все самолеты вернулись на базы. По его словам, израильские военные выполнили свою миссию, однако, если Иран начнет новый раунд эскалации, Израиль будет вынужден ответить.

По данным The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал более 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Ранее в Британии назвали одну из ключевых целей ударов Израиля по Ирану.

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Конфликт Ирана и Израиля
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