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Россия заранее предупредила Иран об атаке Израиля

Sky News Arabia: Россия предупредила Иран о готовящейся атаке Израиля

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Россия заранее предупредила Иран о готовящейся атаке со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

По информации источника, Москва проинформировала иранские власти об атаке еврейского государства за несколько часов до удара.

«Предоставление Москвой этой информации стало результатом сотрудничества с Ираном по снижению эскалации в регионе», — отмечается в материале.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по Ирану, таким образом ответив на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

Как писала газета The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов. В том числе речь идет о новейших истребителях F-35.

Позже в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что целями стали иранские предприятия по изготовлению ракет. Военные решили атаковать эти объекты, так как выпускаемые ими снаряды «представляли прямую и непосредственную угрозу» для еврейского государства.

Ранее израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана.

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