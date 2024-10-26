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Sky News узнал о планах Ирана не реагировать на удар Израиля

Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет реагировать на удар

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Global Look Press

Иран через третью страну сообщил Израилю, что не будет реагировать на его удар. Об этом сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Других подробностей не приводится.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская армия заранее предупредила Иран о грядущем ударе и потенциальных целях, призывая не атаковать в ответ.

Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис высказывал мнение, что Израиль своим ударом поставил Иран в неловкое положение, после которого Тегеран может воздержаться от силового возмездия.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по Ирану, таким образом ответив на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

Как писала газета The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов. В том числе речь идет о новейших истребителях F-35.

Ранее США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля.

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