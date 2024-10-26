США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля

США призывают Иран отказаться от ответной реакции на атаку Израиля и закончить обмен ударами. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Что касается прямого обмена военными ударами между Израилем и Ираном, то мы действительно считаем, что это (нынешняя операция еврейского государства — «Газета.Ru») должно завершить данный прямой обмен», — сказал чиновник.

Представитель администрации добавил, что Вашингтон слышал аналогичные призывы от многих стран на Ближнем Востоке, близких к Ирану.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, израильские военные выполнили свою миссию, однако, если Иран начнет новый раунд эскалации, Израиль будет вынужден ответить.

В ЦАХАЛ уточнили, что израильские войска наносили удары по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты. По данным военных, эти снаряды «представляли прямую и непосредственную угрозу» гражданам Израиля.

Ранее СМИ узнали, что Израиль несколько раз откладывал удар по Ирану.