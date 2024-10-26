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Израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана

Аналитик Дэвис: удар Израиля стал абсолютно позорным для Ирана

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Ammar Awad/Reuters

Израиль своим ударом поставил Иран в неловкое положение, после которого Тегеран может воздержаться от силового возмездия. С такой оценкой в эфире CNN выступил старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

По его словам, хотя Израиль и сохранил «ограниченный» и «точный» характер своих атак, это «безусловно позорно» для Ирана.

«Но вопрос в том, действительно ли они хотят пойти по пути нанесения ответного удара по Израилю за эту конкретную атаку, а затем услышать, как Израиль скажет: «Ладно, ставки сделаны», и нанести удар по иранским ядерным объектам и иранским нефтяным объектам», — сказал он.

Дэвис считает, что в интересах Ирана «принять этот удар, отступить и признать тот факт, что Израиль осуществил эту атаку».

В ночь на 26 октября портал Axios сообщил, что Израиль начал наносить удары по Ирану. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные лица в еврейском государстве, назвав атаку ответом на массированный обстрел со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца. По информации газеты The Jerusalem Post, в операции приняли участие более 100 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе власти страны задействовали новейшие истребители F-35.

Ранее США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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