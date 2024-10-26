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Вице-президент Ирана заявил об унижении врагов республики

Вице-президент Ирана Ареф заявил, что его страна обессилила врагов

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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что его страна «унизила и обессилила врагов». Об этом он написал в соцсети X после атаки Израиля на исламскую республику.

«Мощь Ирана делает врагов родины униженными и бессильными», — сказано в заявлении иранского политика.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по Ирану, таким образом ответив на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

Как писала газета The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов. В том числе речь идет о новейших истребителях F-35.

Позднее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что целями стали иранские предприятия по изготовлению ракет. Военные решили атаковать эти объекты, так как выпускаемые ими снаряды «представляли прямую и непосредственную угрозу» для еврейского государства.

Ранее США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля.

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