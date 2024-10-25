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Эрдоган обвинил США в использовании террористов в своих целях

Эрдоган: США используют террористов на Ближнем Востоке в собственных интересах

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские власти используют террористические организации на Ближнем Востоке в своих целях. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Америка использует террористические организации в регионе в своих собственных интересах и для безопасности Израиля», — отметил турецкий лидер.

По его словам, Вашингтон предоставляет финансовую поддержку, оборудование и боеприпасы израильской армии.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани могут разрушить планы Соединенных Штатов по Сирии и привести к укреплению отношений Дамаска и Анкары. Об этом заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

До этого Эрдоган призвал оказать необходимое давление на Израиль, чтобы создать условия для мира на Ближнем Востоке.

Ранее Путин назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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