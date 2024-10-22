В Турции рассказали, как Путин и Эрдоган могут разрушить планы США

Переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани могут разрушить планы Соединенных Штатов по Сирии и привести к укреплению отношений Дамаска и Анкары. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Единственными факторами, которые могут остановить и разрушить атлантические планы, планы США в Сирии, — это сотрудничество Анкары и Москвы в лице лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и их предстоящие переговоры (на саммите БРИКС в Казани. — Прим. ред.)», — отметил политик.

Взаимодействие России и Турции станет весомым фактором в поддержке территориальной целостности Турции, Сирии, Ирана, Ирака, а также в предотвращении планов США и Израиля по укреплению влияния в регионе.

До этого правящая партия Турции подтвердила участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани. Официальный представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик заявил, что участие Эрдогана в саммите станет определяющим для внешней политики Турции.

Эрдоган в ходе мероприятия планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. В повестку переговоров лидеров могут войти турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и обстановка на Ближнем Востоке.

Ранее Путин рассказал, кто мешает российско-турецким отношениям.