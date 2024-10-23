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Путин назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Путин: решение ближневосточного конфликта возможно по принципу двух государств

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Алексей Никольский/РИА Новости

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке возможно только на основе принципа двух государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Прочную политику демократического регулирования арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной, утвержденной Советом безопасности двугосударственной формулы», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам.

Двугосударственная формула предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем.

18 октября Путин на встрече с представителями СМИ стран – членов БРИКС заявил, что Российская Федерация находится в контакте с Израилем и Палестиной.

Также в ходе встречи глава государства высказался за создание полноценного государства Палестина, отметив, что у российской стороны такая позиция еще с советских времен. По словам Путина, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему.

Ранее в Турции призвали к введению санкций против Израиля.

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