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Эрдоган призвал надавить на Израиль ради прекращения огня в Газе

Эрдоган призвал усилить давление на Израиль ради мира на Ближнем Востоке

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал оказать необходимое давление на Израиль, чтобы создать условия для мира на Ближнем Востоке. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Турецкий лидер отметил, что «теракты в Ливане» и «истребление населения» в Газе и на палестинских территориях стали одной из тем, которую он обсуждал с немецким гостем.

«Человеческая трагедия в регионе продолжается. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить постоянное прекращение огня и оказать необходимое давление на Израиль», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что в результате атак, при которых израильские ВВС используют американские истребители F-35, пострадали более 100 тыс. чел. По мнению президента Турции, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить военные действия.

Накануне Эрдоган заявил о необходимости эмбарго ООН на поставки вооружения Израилю. 15 октября глава МИД Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество к бойкоту Израиля и введению санкций против него.

Ранее Эрдоган назвал следующую цель Израиля.

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