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Центризбирком Молдавии утвердил итоги референдума о европейском курсе страны

ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в Евросоюз

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Stringer/Reuters

Центризбирком Молдавии утвердил итоги прошедшего референдума о возможности вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Центризбиркома, референдум признан состоявшимся, явка соответствовала необходимым требованиям. За возможность вступления Молдавии в Евросоюз проголосовали 749 719 человек, против — 739 155 человек, действительными признаны 1 488 874 бюллетеня.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

Еще до обработки всех протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан «поддержали европейский путь» и «спасли путь к прогрессу», а также призвала голосовать за себя во втором туре президентских выборов.

22 октября лидер партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин потребовал от Центризбиркома страны отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений. По его словам, был вброс бюллетеней на участках голосования в западных странах со стороны молдавских дипломатов.

Ранее в МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии.

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