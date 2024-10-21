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Майя Санду отреагировала на итоги референдума в Молдавии

Санду заявила, что большинство молдаван поддержали курс на вступление в Евросоюз

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Большинство граждан Молдавии выразили свою волю в прошедшем голосовании, избрав курс на вступление в Евросоюз, заявила на брифинге действующий президент республики Майя Санду. Ее цитирует РИА Новости.

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — сказала молдавский лидер, отметив, что проголосовавшие на референдуме спасли «путь к прогрессу».

Санду также призвала электорат кандидатов в президенты, занимающих проевропейские позиции, поддержать ее кандидатуру во втором туре голосования за нового главу государства.

По итогам подсчета 99,46% голосов, за внесение евроинтеграционного курса в конституцию Молдавии проголосовали 50,41% избирателей, против — 49,59%. По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Шорникова, результаты референдума были сфальсифицированы.

Эксперт обратил внимание на то, что на зарубежных участках у Санду «были полностью развязаны руки», поскольку было невозможно проконтролировать достоверность голосования молдавских диаспор за рубежом.

Ранее в Госдуме назвали власти Молдавии жуликами, строящими из себя демократов.

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