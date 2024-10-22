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Компартия Молдавии потребовала отменить результаты референдума

Компартия Молдавии потребовала отменить итоги референдума из-за нарушений

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Родион Прока/РИА Новости

Лидер партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин потребовал от Центризбиркома страны отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений. Его слова приводит РИА Новости.

«Власти затеяли референдум, чтобы привлечь как можно больше избирателей к урнам, и в этой путанице еще больше голосов отошло Майе Санду», — сказал он.

По его словам, был массовый вброс бюллетеней на участках голосования в западных странах со стороны молдавских дипломатов.

«Мы обратимся в ЦИК, чтобы потребовать отмены результатов этого референдума», — отметил Воронин.

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор также заявил, что молдавская оппозиция намерена юридически оспорить результаты референдума о евроинтеграции республики.

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

Ранее Санду призвали уйти в отставку.

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