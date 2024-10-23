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В МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии

Захарова: голосование в Молдавии провалилось, несмотря на фальсификации

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Vladislav Culiomza/Reuters

Результаты референдума по курсу на евроинтеграцию Молдавии оказались провальными для Кишинева, несмотря на фальсификации, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Несмотря на масштабное применение властями в Кишиневе репрессий против оппозиции, независимых СМИ, прямого давления с использованием административного ресурса, а также неприкрытое вмешательство в избирательный процесс представителей США, ЕС, результаты голосования для руководства Молдавии оказались провальными», — сказала дипломат.

По ее словам, финальные результаты голосования обеспечили в последний момент посредством фальсификаций.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

Еще до обработки всех протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан «поддержали европейский путь» и «спасли путь к прогрессу», а также призвала голосовать за себя во втором туре президентских выборов.

Представители молдавской оппозиции заявили, что юридически оспорят итоги референдума.

Ранее стало известно, что полиция Молдавии расследует сотни случаев подкупа избирателей на президентских выборах.

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