В России обсуждаются ответные меры на использование Западом ее замороженных активов

Ответные меры на использование западными странами замороженных российских активов обсуждаются руководством страны и, вероятно, будут приняты. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято», — сказала она.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах». Доходы от этих активов будут направлены на нужды экономики, а также на нужды субъектов РФ.

23 октября сообщалось, что Украине дадут средства в рамках займа с погашением из доходов от замороженных активов РФ. США планируют предоставить Киеву заем в размере $20 млрд, еще $30 млрд поступят в качестве комбинации от партнеров по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию.

Ранее Набиуллина рассказала, когда начнут снижаться ставки по ипотеке.