Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России обсуждаются ответные меры на использование Западом ее замороженных активов

Набиуллина: ответные меры на использование российских активов будут приняты

close
Банк России

Ответные меры на использование западными странами замороженных российских активов обсуждаются руководством страны и, вероятно, будут приняты. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято», — сказала она.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах». Доходы от этих активов будут направлены на нужды экономики, а также на нужды субъектов РФ.

23 октября сообщалось, что Украине дадут средства в рамках займа с погашением из доходов от замороженных активов РФ. США планируют предоставить Киеву заем в размере $20 млрд, еще $30 млрд поступят в качестве комбинации от партнеров по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию.

Ранее Набиуллина рассказала, когда начнут снижаться ставки по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами