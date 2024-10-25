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Набиуллина рассказала, когда начнут снижаться ставки по ипотеке

Набиуллина: ипотечные ставки начнут снижаться по мере замедления инфляции

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, уровень инфляция опустится до 4% в первой половине 2026 года.

Минимальная ипотечная ставка в большинстве российских банков, по данным на 3 октября, превысила 21%.

В ЦБ отмечают, что в 2017-2020 годах годовая инфляция колебалась около 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии COVID-19, а в 2022 году произошел «резкий всплеск инфляции из-за кардинального изменения внутренних и внешних экономических условий».

25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Это решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза.

Новый уровень ставки стал рекордным за 22 года. Предыдущий максимум составлял 20% и был достигнут в феврале 2022 года.

Ранее в Госдуме призвали заменить погашение ипотеки семьям на дотации.

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