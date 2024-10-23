Украине дадут средства в рамках займа с погашением из доходов от замороженных активов РФ

США, ЕС и члены Большой семерки (G7) предоставят Украине $50 млрд в рамках займа G7 с дальнейшим погашением из доходов от замороженных активов России, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Высокопоставленный представитель администрации президента США подчеркнул, что Вашингтон планирует предоставить Киеву займ в размере $20 млрд. Остальные $30 млрд поступят в качестве комбинации от партнеров по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию.

По словам чиновника, Украина получит от США деньги по займу G7 до конца 2024 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить до конца 2024 года военную помощь от США на сумму $8 млрд.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

До этого газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.