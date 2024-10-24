Силуанов объяснил, на что пойдут доходы от активов Запада

Ответные меры России на использование Западом доходов от замороженных активов иностранных лиц уже реализуются. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24».

«Могу сказать, что такие решения уже реализуются», — заявил министр финансов.

Силуанов добавил, что аналогичным образом доходы от использования этих активов будут направлены на нужды экономики, а также на нужды субъектов РФ.

Министр финансов также отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд евро под доходы от замороженных активов РФ. Сообщалось также, что послы договорились начать письменную процедуру для утверждения ряда юридических документов с целью реализации этого плана.

В марте глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не боится шагов России, которые она может предпринять в ответ на экспроприацию доходов от ее замороженных активов, и продолжит работу по их изъятию.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.