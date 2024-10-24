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Силуанов объяснил, на что пойдут доходы от активов Запада

Силуанов: решение по использованию замороженных активов в РФ уже реализуется

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loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Ответные меры России на использование Западом доходов от замороженных активов иностранных лиц уже реализуются. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24».

«Могу сказать, что такие решения уже реализуются», — заявил министр финансов.

Силуанов добавил, что аналогичным образом доходы от использования этих активов будут направлены на нужды экономики, а также на нужды субъектов РФ.

Министр финансов также отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд евро под доходы от замороженных активов РФ. Сообщалось также, что послы договорились начать письменную процедуру для утверждения ряда юридических документов с целью реализации этого плана.

В марте глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не боится шагов России, которые она может предпринять в ответ на экспроприацию доходов от ее замороженных активов, и продолжит работу по их изъятию.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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