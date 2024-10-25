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Литва начнет демонтаж линий электропередачи, связывающих ее с Россией и Белоруссией

Litgrid: в 2025 году Литва демонтирует ЛЭП, связывающие ее с РФ и Белоруссией

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Depositphotos

Весной 2025 года Литва начнет демонтаж линий электропередачи, связывающих ее с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на республиканского оператора электросетей Litgrid сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что все литовские линии электропередачи на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля 2025 года, а вслед за этим начнется их демонтаж. Причиной такого шага названо прекращение действия договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).

О планах по отключению энергосистемы Прибалтики от России было известно еще в 2021 году.

В 2023 году сетевой оператор Литвы Litgrid уже тестировал работу электросетей в автономном от БРЭЛЛ режиме.

23 октября текущего года правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Оно было подписано в 1993 году и предполагало, что страны будут всячески способствовать свободе морского судоходства.

Ранее КНДР полностью прекратила транспортное сообщение с Южной Кореей, взорвав связывающие два государства дороги.

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