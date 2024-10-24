КНДР начала строительство неопознанных сооружений на взорванной межкорейской дороге

КНДР строит неопознанные сооружения на соединяющей два корейских государства дороге, которую она взорвала на прошлой неделе. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Предполагается, что эти конструкции могут служить каркасом для бетонных пограничных заграждений.

17 октября стало известно, что в рамках политики по территориальному размежеванию КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Как сообщало агентство ЦТАК, северокорейские военные взорвали автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно.

Власти КНДР определяют Южную Корею как «абсолютно враждебное государство» и отмечают, что обстановка «доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил».

18 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын пояснил, что подрыв дорог из КНДР в Южную Корею символизирует отказ от идеи объединения двух государств.

Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с невоспитанными собаками.