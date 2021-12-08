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Энергосистема Прибалтики отключится от России к 2025 году

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Литва собирается полностью отключиться от российской электросети к 2025 году, заявил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис, передает Reuters.

«Литва на прошлой неделе успешно протестировала подключение своей энергосистемы к европейской континентальной системе», — сообщил министр.

По его словам, прошедшие испытания повысили энергобезопасность страны. Литовский оператор передачи данных Litgrid уточнил, что тестирование состоялось в субботу 4 декабря.

Страны Прибалтики впервые полностью прекратили осуществлять импорт электроэнергии из России 8 и 11 апреля без объяснения причин. Латвийская сторона пошла на такой шаг на время испытаний по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

При этом холдинг «Интер РАО» не прекращал поставки электроэнергии в Прибалтику после отключения Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой во время испытаний надежности энергосистемы страны.

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