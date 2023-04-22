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Сетевой оператор Литвы Litgrid тестирует работу электросетей в автономном от БРЭЛЛ режиме

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid 22 апреля начал тестировать работу в изолированном от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) режиме. Об этом сообщается на сайте оператора, передает ТАСС.

«В субботу с 11:00 до 21:00 электроэнергетическая система Литвы будет отключена от соединений с Латвией, Белоруссией и Калининградской областью России и будет работать автономно», — говорится в сообщении Litgrid.

Оператор также подчеркнул, что тестирование электросетей в изолированном режиме от контролируемой Россией единой энергетической системы БРЭЛЛ проводится впервые.

На сайте оператора отмечается, что в прошлом году Litgrid уже провела два важных испытания электрической системы. Первое изолированное испытание части электросистемы Литвы было успешно проведено в 2020 и 2021 годах. Тогда Litgrid совместно с польским оператором системы электропередачи PSE провела аварийное испытание польской электросистемы через расширенное соединение LitPol Link. Благодаря этому, пишет оператор, электрические сети всех стран Балтии будут синхронизированы с электрическими сетями континентальной Европы.

В настоящее время Литва, Латвия, Эстония, Россия и Белоруссия работают в системе ОЭС/ЕЭС, где частота электроэнергии централизованно регулируется в РФ.

Ранее сообщалось, что электронное заграждение на российско-польской границе начала строить Польша возле Калининградской области.

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