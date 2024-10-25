Путин напомнил, как Украина отказывалась от своих предложений

Украина уже дважды через Турцию выходила с предложениями к России, однако сразу же отказывалась от них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Турецкие наши партнеры <…> неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», — рассказал глава государства.

Однако, указал российский лидер, как только РФ соглашалась, украинская сторона «уже успела отказаться» от предложений. Подобные ситуации происходили уже дважды, отметил Путин. Президент подчеркнул, что необходимо разобраться, «готова ли Украина или не готова, к чему она готова», добавив, что Россия никогда не отказывалась от договоренностей с Украиной, но «не в ущерб своим интересам».

Президент РФ также отметил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на БРИКС вновь передал ему предложения по контактам с Украиной.

Сам турецкий лидер заявил, что увидел стремление российского коллеги к прекращению огня на Украине. Это же подтвердили главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров, которые провели переговоры во время встречи в Стамбуле.

Ранее Путин оценил поведение властей Украины.