Поведение украинских властей на нынешнем этапе развития украинского конфликта очень иррационально. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным», — подчеркнул он.

Президент России добавил, что говорит о том, о чем знает, в контексте разговора о властях Украины.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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